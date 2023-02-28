Где отключат воду и свет в Липецке во вторник 28 февраля Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 28 февраля в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Авиационная; Бескрайняя; Пестеля; Зегеля; Интернациональная; Ленина, 15, 15а; Пролетарская, 1а; Механизаторов, 27; Фабричная, 11а, 45, 5.

Также свет погаснет в поселке Заречье: улицы Полетаева; Тюленина; переулки Львовский; Хвойный; Черниговский, 7. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 9 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Карла Маркса, 2, 2а, 5, 7, 25, 25а, 27.к1, 27а, 27, 30, 31/2, 31, вл.9; Первомайская, 2; площадь Революции, 9, 10; площадь Петра Великого, 1, 7.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Тельмана, 88; проспект Победы, 53, а также в частном секторе: Вавилова, 2-ая Гранитная, Шевченко, Новокарьерная, Кротевича, Гранитная, Щорса, Железнодорожная, Чайковского, Тельмана, Лузана, Урицкого, проезд Шишкина.

Также воды не будет в частном секторе: улицы Ватутина, Зеленая, Украинская, Краснодонская, Олега Кошевого; Севастопольская; Матросова; Панфилова; Докучаева; Спортивная; Социалистическая; Целинная; Цимлянская; Партизанская; Новоселов, Лобачевского; Софьи Ковалевской; Спартака; Ильича. переулок Садовый; Моторный; 2-ой Моторный; Линейный; Сосновый; Парковый; 1-ый Театральный; 2-ой Театральный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей и по адресам: Тельмана, 88; площадь Революции, 10; проспект Победы, 53. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.