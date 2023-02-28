16-летняя пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП с «Фордом» в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 27 февраля в Липецке в ДТП пострадала 16-летняя девушка. Днем на улице Моршанской столкнулись автомобили ВАЗ «Нива» и «Форд». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, травмы получила несовершеннолетняя пассажирка отечественной машины. Она в больнице.

В тот же день на улице Краснознаменной в аварию попали «Форд» и «Лада Гранта». Пострадала 28-летняя женщина из второй машины. Медики оказали ей помощь и отпустили. Проводится расследование.

Вечером на площади Плеханова 48-летняя водитель автобуса сбила 53-летнюю женщину. Пешехода положили в больницу.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других людей.