Школы Ельца эвакуировали из-за сообщений о минировании Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 27 февраля в Ельце Липецкой области эвакуировали городские школы. Утром на электронную почту администрации пришло письмо с сообщением о минировании всех образовательных учреждений. После этого из школ вывели 8 263 человек.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ельца, к 14.30 все здания обследовали полицейские и кинологи. К счастью, информация о взрывоопасных предметах не подтвердилась.

- Правоохранительные органы разбираются в том, откуда проистекают подобные сведения, но как показывает практика родина таких провокаций находится вне пределов России, - отметили в муниципалитете.

Напомним, что МЧС предупреждает липчан о ложном объявлении воздушной тревоги. Злодеи взломали серверы радиостанций и телеканалов. Из-за этого в эфире могут прозвучать сообщения об угрозе ракетного удара.