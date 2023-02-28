В первый день весны в Липецке до -1 градуса мороза Фото: Юлия КЛЮЕВА

В первый день весны 1 марта в Липецке ожидается легкий морозец. Ночью пойдет мокрый снег. Столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем в среду синоптики обещают до 1 градуса ниже ноля и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный 10-13 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 745 мм рт.ст.

В четверг 2 марта в областном центре будет облачно. Ночью небольшой снег и до 4 градусов со знаком минус. Днем 0 градусов. Ветер западной четверти 9-12 м/с. Атмосферное давление останется на том же уровне - 746 мм рт.ст.

Световой день увеличивается: 10 часов 55 минут. Восход в 7.06. Заходит солнце в 18.01. Луна растущая.