Житель Липецкого района бил, спаивал и совращал 11-летнюю падчерицу

Отчим бил, спаивал и совращал 11-летнюю падцерицу под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 30-летнего мужчину за совращение, избиение и спаивание 11-летней падчерицы, а также незаконное хранение наркотиков. По данным следствия, пока супруги не было дома, отчим жестоко обращался с девочкой. Житель Липецкого района бил ее по голове и животу - у школьницы даже остался шрам на подбородке. Понуждал к действиям сексуального характера. Заставлял выпивать с ним.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, девочка все рассказала матери, и та обратилась в полицию. В доме обвиняемого нашли марихуану массой 21,4 грамма. Липчанин пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Мужчина вину признал частично, вдвинув свою версию произошедшего. Но доказательства опровергли его слова. В их числе - показания свидетелей, результаты судебных экспертиз.