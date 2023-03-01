Пожарные спасли от огня 3 гаража и дом под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 28 февраля в Липецкой области в кооперативе загорелся гараж. Пожар вспыхнул в Лебедяни по улице Школьная. К месту происшествия стянулись 2 спасательных расчета и добровольцы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, пламя повредило вещи, крышу и смежные фронтоны соседних строений на площади 24 кв.м. Пожарным удалось спасти от огня 3 гаража.

В тот же день в селе Елец-Лозовка Хлевенского района полыхал сарай. Несмотря на усилия 2 отделений спасателей, надворная постройка сгорела. Но пожарным удалось сохранить в целости дом. В Липецке по улице Прудной вспыхнул склад. Огонь повредил кровлю и внутреннюю отделку помещения на площади 10 кв.м.

Также в последний день зимы дважды горел мусор в Ельце.