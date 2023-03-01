От -3 мороза до +2 градусов тепла в Липецкой области 2 марта

В Липецк врывается весна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 2 марта в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. По данным Росгидрометцентра, ночью от 4 до 9 градусов ниже ноля. Днем «температурные качели» - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Атмосферное давление без существенных изменений - 741 мм рт.ст.

В пятницу 3 марта в Липецке переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбик термометра покажет -2 градуса. Днем около 2 градусов со знаком «плюс». Ветер западный 10-12 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт.ст.

Долгота дня: 10 часов 59 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 7.04. Заход - в 18.03.