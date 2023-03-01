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НовостиПроисшествия1 марта 2023 13:01

Липецкие полицейские изъяли 20 кг наркотиков с начала 2023 года

В регионе зарегистрировали 165 наркопреступлений
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкие полицейские изъяли 20 кг наркотиков с начала 2023 года

Липецкие полицейские изъяли 20 кг наркотиков с начала 2023 года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. С начала 2023 года в Липецкой области зарегистрировали 165 наркопреступлений. Из них 110 были связаны со сбытом, производством или пересылкой запрещенных веществ. 54 - с хранением наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за 2 месяца полицейские изъяли 20 кг наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, том числе более 18 кг синтетики. Оперативники задержали 29 наркокурьеров-закладчиков. 8 из них оказались иностранцами.

Напомним, что в областном центре будут судить отчима, который бил, спаивал и совращал 11-летнюю падчерицу. У него дома правоохранители нашли марихуану. И хотя мужчина выдвинул свою версию произошедшего, доказательства опровергли его слова. Подробности здесь.