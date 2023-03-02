В Липецкой области сбили двух пешеходов за сутки Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В среду 1 марта в Липецкой области сбили двух пешеходов. В селе Калкино Добровского района 52-летняя женщина за рулем «Киа» наехала на 35-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, его с травмой доставили в больницу.

В Липецке на проспекте 60 лет СССР 62-летняя женщина-водитель «Шкоды» сбила 14-летнюю школьницу. Медики осмотрели пострадавшую, оказали ей помощь и отпустили. По всем фактам ДТП проводится расследование.

Всего за сутки на дорогах Липецкой области зафиксировали 2 303 нарушения Правил дорожного движения. 9 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 44 не стали пристегиваться. Водители 2 000 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте. Произошло 8 аварий, в которых никто не пострадал.