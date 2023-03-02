Липецкая прокуратура проверит закупку машины за 6,6 миллионов рублей для Фонда капремонта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Липецкой области проверит закупку дорогой машины для регионального Фонда капитального ремонта. Объявление выложили на сайт госзакупок 17 февраля. Поставщика уже определили. Сумма тендера - 6 690 000 рублей.

В техническом задании сказано, что в автомобиле должно быть 7 посадочных мест. Мощность – более 220 лошадиных сил. Цвет кузова – черный. Полный привод. Салон кожаный, чтобы материал был стойкий к загрязнениям. Тип коробки передач – автомат.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они проверят законной предполагаемой закупки. По результатам примут меры, а по необходимости устранят нарушения.

Напомним, что спорный тендер на портале госзакупок разместили в августе прошлого года. Речь идет о покупке особняка за 39 миллионов в собственность Липецкой области. Подробности здесь.