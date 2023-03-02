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НовостиПроисшествия2 марта 2023 9:23

Липецкая прокуратура проверит закупку машины за 6,6 миллионов рублей для Фонда капремонта

Объявление появилось на сайте госзакупок
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкая прокуратура проверит закупку машины за 6,6 миллионов рублей для Фонда капремонта

Липецкая прокуратура проверит закупку машины за 6,6 миллионов рублей для Фонда капремонта

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Липецкой области проверит закупку дорогой машины для регионального Фонда капитального ремонта. Объявление выложили на сайт госзакупок 17 февраля. Поставщика уже определили. Сумма тендера - 6 690 000 рублей.

В техническом задании сказано, что в автомобиле должно быть 7 посадочных мест. Мощность – более 220 лошадиных сил. Цвет кузова – черный. Полный привод. Салон кожаный, чтобы материал был стойкий к загрязнениям. Тип коробки передач – автомат.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, они проверят законной предполагаемой закупки. По результатам примут меры, а по необходимости устранят нарушения.

Напомним, что спорный тендер на портале госзакупок разместили в августе прошлого года. Речь идет о покупке особняка за 39 миллионов в собственность Липецкой области. Подробности здесь.