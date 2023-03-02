Под Липецком пьяный безработный пытался угнать машину друга и сжег ее Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали мужчину, который пытался угнать автомобиль и сжег его. С заявлением в полицию 1 марта обратился 43-летний владелец ВАЗа. Правоохранители вычислили предполагаемого преступника. Им оказался безработный 37-летний житель Грязинского района.

Оказалось, что мужчины знакомы. В тот день они выпивали и поссорились. Подозреваемый решил на машине приятеля доехать до дома. Он вырвал провода и пытался завести авто, но не смог и ушел. Из-за замыкания ВАЗ вспыхнул. От огня пострадал салон.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.