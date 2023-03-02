В киосках под Липецком нашли 300 пачек контрафактных сигарет

В Ельце изъяли немаркированные сигареты Фото: Пресс-служба Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В Липецкой области в киосках нашли 300 пачек контрафактных сигарет. Немаркированную продукцию изъяли из 5 торговых точек Ельца, сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка. На владельцев завели административные дела по ч.4 ст.15.12 КоАП РФ «Оборот табачных изделий без маркировки». По статье штраф для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что в начале февраля полицейские накрыли алкогольный цех в селе Косыревка под Липецком. Там они обнаружили 1 500 литров паленого алкоголя. А в Левобережном районе оперативники вычислили склад, где злодеи разливали спиртное и хранили стеклянные бутылки, крышки и коробки. Подозреваемые - мужчины 28, 29 и 54 лет. Теперь им грозит уголовная ответственность.