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НовостиСпорт2 марта 2023 13:41

Липчанка Софья Провоторова завоевала два золота на всероссийских турнирах по легкой атлетике

Она победила на дистанциях 60 и 200 метров
Алексей СЕРГУНИН
Софья Провоторова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Софья Провоторова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ульяновске состоялся главный легкоатлетический старт сезона юниоров и юниорок до 23 лет – первенство России и всероссийские соревнования в беге на 200 м и 2000 м в помещении.

В активе липецких спортсменов три награды.

В первый соревновательный день Софья Провоторова в беге на 60 м стала победительницей первенства с результатом 7,31 секунды, тем самым установив личный рекорд. На следующий день воспитанница Федора Шевякина стала победительницей всероссийских соревнований в беге на 200 метров. Результат – 23,30 секунды, и снова новый личный рекорд.

Данила Долин стал бронзовым призером первенства России в прыжках в высоту. Его результат - 215 см.