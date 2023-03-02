Липчанка Софья Провоторова завоевала два золота на всероссийских турнирах по легкой атлетике

Софья Провоторова (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт48.

В Ульяновске состоялся главный легкоатлетический старт сезона юниоров и юниорок до 23 лет – первенство России и всероссийские соревнования в беге на 200 м и 2000 м в помещении.

В активе липецких спортсменов три награды.

В первый соревновательный день Софья Провоторова в беге на 60 м стала победительницей первенства с результатом 7,31 секунды, тем самым установив личный рекорд. На следующий день воспитанница Федора Шевякина стала победительницей всероссийских соревнований в беге на 200 метров. Результат – 23,30 секунды, и снова новый личный рекорд.

Данила Долин стал бронзовым призером первенства России в прыжках в высоту. Его результат - 215 см.