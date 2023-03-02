Липецкие хоккеисты проиграли на своем льду конкуренту за место в плей-офф НМХЛ

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ МХК «Липецк» на льду «Звездного» принимал новочебоксарский «Сокол». В случае победы наши хоккеисты могли досрочно обеспечить путевку в плей-офф, но, увы, с задачей не справились, хотя бились на пределе.

Пропустив три шайбы к исходу 10-й минуты, и проигрывая 1:4 к исходу 24-й, подопечные Андрея Лунева сумели перевести игру в овертайм. По дублю оформили Матвей Коковин (19-я, 57-я) и Василий Балмашнов (25-я, 47-я). Но последнее слово оказалось за гостями – на 64-й минуте победу «Соколу» принес Максим Наговицын. Итог – 5:4 в пользу чувашского клуба.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов» (61), кирово-чепецкая «Олимпия» (60) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (58). У «Липецка» 36 очков и восьмое промежуточное место. От выхода в плей-офф нас отделяет одна победа. Ее нужно добыть сегодня в «Звездном» в повторном поединке с «Соколом». Начало игры в 18:30.