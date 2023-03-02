Где купить цветы в подарок к 8 Марта в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В мэрии Липецка рассказали, где купить цветы к Международному женскому дню. С 6 по 8 марта в городе развернутся 66 площадок для продажи живых цветов. Они появятся на улицах Московская, Ангарская, Юношеская, Белана, Стаханова, Космонавтов, Водопьянова, Гагарина, Шуминского, Циолковского, Энергостроителей на Матырском, на проспектах 60 лет СССР и Победы, а также на площади Заводской. Адреса можно посмотреть на карте.

Напомним, к празднику в областном центре вырастили 18,5 тысяч тюльпанов разных цветов. Также в Липецке пройдет ярмарка к 8 Марта. Она состоится в субботу 4 числа на площади у ОЦКНТ. Ярмарка стартует в 8.00 утра и будет работать до 14.00. Липчане смогут купить продукты местных производителей по доступным ценам. Подробности здесь.