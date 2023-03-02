На 9 улицах Липецка отключат холодную воду в пятницу 3 марта

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 3 марта в некоторых районах Липецка отключат воду и свет. С 9 до 11 утра без электроэнергии останется центр города: Зегеля, 2; Интернациональная, 6.

С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет по улицам Геологическая, 1, 2, 2а, 4, 7; Детская, 1а, 3, 5, 5а; Монтажников, 2а,4,6, 6/1, 6/2, 6/3, 6а; Московская, 2; Липовская, 3; проезд Поперечный, 2, 4, 7а, 12; Товарный, 11; Универсальный, 12, 12б, 2б, 4, 6, а также в садоводческом товариществе «Металлург 1». Подробности в «Россети Центр» по круглосуточному телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Союзная, 15; Ульяны Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7; Дзержинского, 5, 7, 13; Адмирала Макарова, 6; площадь Победы, 3а; проспект Мира, 5, 5а.

Также краны пересохнут в частном секторе: улицы Зоологическая, Полярная, Смоленская. По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Гоголя, 2; Зоологическая, 17; проспект Мира, 5. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.