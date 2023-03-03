Три пожарных отделения тушили кухню в доме в селе под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 2 марта в Липецкой области загорелся жилой дом. Пожар случился в селе Донское Задонского района. К месту происшествия стянулись 3 спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил внутреннюю отделку, вещи и мебель на кухне на площади 10,5 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, никто из людей не пострадал.

В поселке Лески Краснинского района тоже вспыхнул дом. Жильцам удалось справиться с пламенем до приезда пожарных. Там тоже загорелась кухня. Трижды в области горел мусор. В Ельце – на площади 6 кв.м., в Липецке на Фрунзе – 5 кв.м., в районе проезда Осенний – 5 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру «112».