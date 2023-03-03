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НовостиПроисшествия3 марта 2023 8:35

Три пожарных отделения тушили кухню в доме в селе под Липецком

Огонь уничтожил внутреннюю отделку и медель на площади 10,5 кв.м.
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Три пожарных отделения тушили кухню в доме в селе под Липецком

Три пожарных отделения тушили кухню в доме в селе под Липецком

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг 2 марта в Липецкой области загорелся жилой дом. Пожар случился в селе Донское Задонского района. К месту происшествия стянулись 3 спасательных отделения и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, огонь уничтожил внутреннюю отделку, вещи и мебель на кухне на площади 10,5 кв.м. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, никто из людей не пострадал.

В поселке Лески Краснинского района тоже вспыхнул дом. Жильцам удалось справиться с пламенем до приезда пожарных. Там тоже загорелась кухня. Трижды в области горел мусор. В Ельце – на площади 6 кв.м., в Липецке на Фрунзе – 5 кв.м., в районе проезда Осенний – 5 кв.м.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру «112».