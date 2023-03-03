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НовостиПроисшествия3 марта 2023 9:51

Бывших липецких полицейских осудят за взятку от наркомана в 35 тысяч рублей

Экс-оперативникам грозит до 12 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Бывших липецких полицейских осудят за взятку от наркомана в 35 тысяч рублей

Бывших липецких полицейских осудят за взятку от наркомана в 35 тысяч рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за получение взятки будут судить двух бывших полицейских. Согласно п. «а», «б» ч. 5 ст.290 УК РФ, им грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, оперативники получили взятку от местного жителя, у которого нашли синтетический наркотик. Они потребовали от мужчины 35 тысяч рублей. За это правоохранители пообещали закрыть глаза на преступление: не повезли подозреваемого в дежурную часть, а также не возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, часть взятки фигуранты получили в сентябре 2021 года. Когда полицейские приехали за оставшейся суммой, их ждал сюрприз. Злодеев задержали коллеги из отдела собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.