Липецкие зоозащитники переживают за бродячих собак, которых отвозят в приют в холодных прицепах Фото: Юлия КЛЮЕВА

На совещании в мэрии Липецка обсудили отлов и дальнейшую судьбу бродячих собак. Контракт исполняет индивидуальный предприниматель. Пойманных в областном центре псов отвозят в приют в Тамбовской области.

У зоозащитников есть претензии в подрядчику. Липчане считают, что собак перевозят в холодных прицепах. Еще один минус - запрет посещения карантинной зоны. Также отловленных животных не возвращают владельцам и кураторам.

Представители фирмы объяснили, что в карантинной зоне посетитель может заразиться, поэтому она закрыта. А чтобы забрать собаку, нужно подписать согласие и взять ответственность за животное на себя.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, собравшиеся договорились, что в приют будут пускать дважды в неделю по предварительной записи. Предприниматель обустроит коридор, через который общественники увидят вольеры карантинной зоны.

Напомним, что в феврале в Липецке несколько раз находили мертвых собак. В селе Подгорное местные жители обнаружили 5 застреленных псов. А в Кулешовке - более 40.