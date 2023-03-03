В Центральной России растет объем ипотечного кредитования

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По данным банка «Открытие» в 2022 году в регионах Центральной России было выдано более 4,14 миллиарда рублей кредитов на покупку недвижимости. В топ 3 регионов -лидеров по объему выданных в прошлом году ипотечных кредитов вошли Воронеж, Рязань, Тула.

Продолжается и процесс аккредитации представителей строительной отрасли: в феврале нынешнего года банк аккредитовал более 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО.

Эксперты отмечают: аккредитация компании позволяет ускорить сделку, а также сократить затраты клиентов на ее подготовку. Аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком.