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НовостиОбщество3 марта 2023 12:50

В Центральной России растет объем ипотечного кредитования

Увеличивается и число строительных компаний, прошедших банковскую аккредитацию
Источник:kp.ru
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По данным банка «Открытие» в 2022 году в регионах Центральной России было выдано более 4,14 миллиарда рублей кредитов на покупку недвижимости. В топ 3 регионов -лидеров по объему выданных в прошлом году ипотечных кредитов вошли Воронеж, Рязань, Тула.

Продолжается и процесс аккредитации представителей строительной отрасли: в феврале нынешнего года банк аккредитовал более 20 строящихся жилых комплексов в регионах ЦФО.

Эксперты отмечают: аккредитация компании позволяет ускорить сделку, а также сократить затраты клиентов на ее подготовку. Аккредитация объекта в банке означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком.