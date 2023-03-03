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НовостиОбщество3 марта 2023 13:17

Липецкие автоинспекторы подарили женщинам цветы к 8 Марта

Сотрудники ГИБДД вручали липчанкам тюльпаны и сувениры
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкие автоинспекторы подарили женщинам цветы к 8 Марта

Липецкие автоинспекторы подарили женщинам цветы к 8 Марта

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В преддверии 8 Марта в Липецке автоинспекторы дарили женщинам-водителям цветы. В районе площади Плеханова они останавливали липчанок на авто, чтобы поздравить их с праздником. Женщины за рулем получали тюльпаны, сувенир и приятные слова.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, такая акция проходит в областном центре каждый год. Жительницы города всегда удивляются и радуются нежданным подаркам. Еще бы! Вместо предупреждения или штрафа - цветы.

Напомним, что в канун 2023 года вместе с автоинспекторами на дороги Липецка вышли ДПС Дед Мороз и Снегурочка. Волшебник высматривал в потоке водителей, которые соблюдают Правила дорожного движения, волшебным посохом останавливал их и дарил сувениры.