16 лет колонии грозит жителю Красноярского края за нарколабораторию под Липецком Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком областном суде состоялись прения по делу об организации нарколаборатории в регионе. На скамье подсудимых оказался 42-летний уроженец Красноярского края. Его обвиняют в том, что в январе 2020 года он со знакомым купил дом в Становлянском районе. Деньги им дали неизвестные лица – инициаторы производства наркотиков. Они выходили на связь через мессенджер.

Подсудимый и сообщник распространяли запрещенные вещества, делая «закладки». Адреса тайников скидывали кураторам. В сентябре 2021 года на них вышли сотрудники регионального УФСБ. Фигуранта задержали в Рязани, а его знакомого – в нарколаборатории. Там нашли 136 кг наркотиков.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы области, подсудимый признал вину по ч.5 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Мужчина сказал, что пошел на преступление из-за нехватки денег в семье. Все средства он перечислял родственникам.

Гособвинитель запросил для него 16 лет колонии строгого режима и штраф в 800 тысяч рублей. Приговор озвучат 6 марта.