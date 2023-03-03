10 улиц Липецка останутся без холодной воды в субботу 4 марта

В Липецке отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 4 марта в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в областном центре по улицам Гагарина, 41а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 53, 55/1, 55/3, 55/2; Семашко, 12 – детский сад №91; проспект Победы, 53; Российская, 19, 20.

Также без холодной воды останутся жители частного сектора: улицы Российская, 70 лет Октября, Солнечная, Саратовская, а также переулки Добрый и Тополиный.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Гагарина, 43; Российская, 19; проспект Победы, 53. Более подробную информацию об отключениях горожане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: 175 и 236-175.