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НовостиОбщество4 марта 2023 11:52

Инспекторы ДПС отвезли в роддом Липецка беременную женщину из Ельца

Полицейские пришли на помощь супругам, у которых сломалась машина по пути в перинатальный центр
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Инспекторы ДПС отвезли в роддом Липецка беременную женщину из Ельца

Инспекторы ДПС отвезли в роддом Липецка беременную женщину из Ельца

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Автоинспекторы отвезли беременную женщину из Ельца в роддом Липецка. 11 февраля к сотрудникам ДПС обратился мужчина. Он рассказал, что у его супруги начались схватки, а автомобиль неожиданно сломался. Починить машину не получилось. До места назначения оставалось еще 80 километров.

Старший лейтенант полиции Борис Белоусов и лейтенант Александр Седых пришли на помощь. Они, включив звуковые сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, довезли семейную пару в перинатальный центр. Через час у ельчан родился мальчик. Родители назвали его Владимиром.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 23 февраля автоинспекторы пришли на выписку в роддом. Они подарили счастливому семейству детское кресло в машину.

Инспекторы ДПС отвезли в роддом Липецка беременную женщину из Ельца

Инспекторы ДПС отвезли в роддом Липецка беременную женщину из Ельца

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.