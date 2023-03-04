Инспекторы ДПС отвезли в роддом Липецка беременную женщину из Ельца Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Автоинспекторы отвезли беременную женщину из Ельца в роддом Липецка. 11 февраля к сотрудникам ДПС обратился мужчина. Он рассказал, что у его супруги начались схватки, а автомобиль неожиданно сломался. Починить машину не получилось. До места назначения оставалось еще 80 километров.

Старший лейтенант полиции Борис Белоусов и лейтенант Александр Седых пришли на помощь. Они, включив звуковые сигналы и проблесковые маячки на патрульном автомобиле, довезли семейную пару в перинатальный центр. Через час у ельчан родился мальчик. Родители назвали его Владимиром.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 23 февраля автоинспекторы пришли на выписку в роддом. Они подарили счастливому семейству детское кресло в машину.