Жены и матери липецких участников СВО получат 10 тысяч рублей к 8 Марта

В Липецкой области жены и матери участников СВО получат 10 тысяч к 8 Марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

К 8 Марта супруги и матери липецких мобилизованных и добровольцев получат по 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе правительства Липецкой области, выплата единовременная. Чтобы ее получить, липчанкам следует обратиться к своему социальному куратору. Также женщины могут подать заявление на портале Госуслуг или в МФЦ.

Напомним, что с Международным женским днем липчанок поздравили оперативные работницы прокуратуры Липецкой области. Гособвинитель Лариса Савельева и разработчик законопроектов Наталия Загорская также рассказали о нюансах своей работы в ведомстве, и как им удается все успевать при ненормированном графике. Подробности читайте здесь.