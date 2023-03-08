Руководители Липецка и области поздравили женщин с 8 Марта Фото: Юлия КЛЮЕВА

Руководители региона и города поздравили жительниц Липецкой области с 8 Марта. Губернатор Игорь Артамонов поблагодарил прекрасных дам за то, что они всегда рядом со своими мужчинами. Добавил, что в сегодняшнем мире роль женщины особенно важна.

- Вы помогаете нашим бойцам, переживаете за них, готовите для них посылки, собираете средства, - выступил глава региона. - Своей любовью, своим ожиданием вы делаете очень многое. Я признателен вам за это. С праздником вас, дорогие! Мы вас очень любим!

К поздравлениям присоединилась мэр Липецка Евгения Уваркина. По ее словам, женщина – хранительница устоев нашего народа, семейного очага. При этом прекрасная половина человечества способна ярко проявить себя в работе.

- Пусть любовью и взаимным теплом возвращается неустанная забота о семье и детях, о любимых, близких, - пожелала Евгения Уваркина. - Пусть дорогие вашему сердцу люди чаще радуют вас своими успехами и достижениями. От всей души желаем вам исполнения желаний, крепкого здоровья и любви, счастья, душевных сил, благополучия, домашнего тепла и простых житейских радостей!

Напомним, что накануне в театре драмы им. Л.Н. Толстого наградили 17 липчанок. Им вручили государственные и региональные награды.