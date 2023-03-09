Движение по Сокольскому мосту в Липецке ограничат из-за ремонта с 11 марта Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В субботу, 11 марта, в Липецке ограничат движение по Сокольскому мосту. На переправе начнется ремонт. Открытыми для движения оставят только по одной полосе в каждую сторону.

Сначала специалисты займутся одной половиной путепровода – по направлению от Сокола к Студеновской. Подрядчик снимет старый асфальт и демонтирует тротуар. Затем здесь восстановят деформационные швы и пролеты, обновят ограждение и видеонаблюдение. Останется только уложить свежую дорогу и нанести разметку, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителям областного центра советуют заранее обдумывать маршрут и искать пути объезда. Например, по улицам частного сектора. Ожидается, что ремонт Сокольского моста закончат в конце этого года.