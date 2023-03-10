Один мужчина погиб и двое пострадали в пожаре в доме под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 9 марта в пожаре в Долгоруковском районе Липецкой области погибли и пострадали жильцы дома. Он вспыхнул в селе Стрелец по улице Архангельской. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали 2 спасательных расчета и добровольцы. Огонь повредил внутреннюю отделку кухню и мебель на площади 20 кв.м. Погиб мужчина. Пострадали 62-летняя женщина и 39-летний местный житель.

В Липецке по улице 50 лет НЛМК загорелась квартира в девятиэтажном доме. К зданию стянулись 5 пожарных отделений. Спасатели эвакуировали 5 человек. Пламя подпортило внутреннюю отделку помещения на площади 2 кв.м.

На улице Королева полыхала металлическая бытовка. А у дома по улице Жуковского – «Ниссан».