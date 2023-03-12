Волейбольный клуб «Липецк» уступил дома нижегородской «Спарте»

Фото со страницы ВК "Липецк" в VK.

Вчера, 11 марта, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 23-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался дома с нижегородской «Спартой». Хозяйки площадки «завелись» лишь при счете 0:2, но было уже поздно. Итоговый результат – 20:25, 13:25, 27:29 и суммарные 0:3.

Это уже 11-е кряду поражение липчанок. Их последняя победа была зафиксирована 24 декабря в Екатеринбурге над «Уралочкой» (3:2). С тех пор, как отрезало: девять поражений 0:3, по одному – 1:3 и 2:3.

После вчерашнего игрового дня с 58 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (57) и казанский «Динамо-Ак Барс» (49). «Липецк» с семью баллами в активе идет на 14-м месте. Теперь 18 марта в 24-м туре наши девушки сыграют в Калининграде. Начало матч в 19:00.