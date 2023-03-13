Жителям Липецка ошибочно разослали квитанции с долгами за капремонт Фото: Алина ПАЛАГИНА

Жителям Липецка, которые платили за капремонт в конце февраля на Почте России, ошибочно разослали квитанции с долгами. Все дело в том, что Почта России зачисляет деньги в течение семи дней. Получается, что плата за февраль дошла до Фонд капитального ремонта только в начале марта. В этот момент квитанции уже подготовили к печати. Липчане должны заплатить только за март, предупреждает пресс-служба регионального ФКР.

Напомним, с 15 марта изменится номер контакт-центра РВК-Липецк. По всем вопросам можно будет обращаться по номеру: *6048, 23-60-48. Пока работает старый набор: 23-61-75 и *175. Диспетчеры принимают заявки круглосуточно.