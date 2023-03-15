Две юные липчанки стали призерками первенства России по ушу

Фото из телеграм-канала Спорт48.

Накануне, 14 марта, на базе Московского дворца ушу финишировало первенство России по ушу-таолу среди спортсменов 7-14 лет. В составе сборной ЦФО выступали шесть представителей Федерации ушу Липецкой области и Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

По итогам выступлений серебряными призерами турнира в возрастной категории 9-11 лет стали Таисия Цандекова и София Шацкая. Тренируются спортсменки под руководством Романа Цандекова и Анастасии Севостьяновой.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липецкие спортсменки завоевали три золотые медали на турнире «Московские звезды ушу».