Более 240 млн рублей выплатили семьям с детьми по единому пособию в Липецкой области

С начала года липанам с детьми выплатили по единому пособию более 240 миллионов рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

С начала года в Липецкой области семьям с детьми выплатили более 240 миллионов рублей по единому пособию. Заявление на соцподдержку написали около 33 тысяч липчан. Выплаты получают 22 тысячи родителей и 802 беременные жительницы региона.

Единое пособие объединяет несколько выплат. Сюда входят ежемесячные поступления на первого и третьего ребенка до 3 лет, пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Также включают поддержку для беременных, сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.

Заявление можно отправить через Госуслуги либо написать в офисах СФР и МФЦ. Соцвыплаты начисляют только семьям, доход которых ниже прожиточного минимума. В регионе он составляет 11 931 рубль.

Липчанам также не обязательно переходить на единое пособие. Родители могут сохранить прежние выплаты до момента, пока не выйдет срок их назначения.