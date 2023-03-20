Полицейские нашли теплицу с коноплей в подвале дома под Липецком

В подвале дома под Липецком полицейские нашли теплицу с коноплей Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области полицейские изъяли около 270 граммов марихуаны у мужчины, который в подвале своего дома выращивал растения с наркотическим действием. Для своей «теплицы» 35-летний житель Грязинского района купил различные виды удобрений, установил вентиляцию и освещение. Для бесперебойного полива конопли он использовал оборудование с таймером.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские обнаружили в подвале 3 куста конопли в горшках и специальные приспособления для их содержания. Сотрудники наркоконтроля также нашли высушенную и готовую к употреблению марихуану. Общая масса изъятого - почти 270 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные изготовление наркотических средств в крупном размере». В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.