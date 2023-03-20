Обувной магазин и грузовик МАН горели под Липецком в выходные

В Липецкой области горел обувной магазин Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В воскресенье 20 марта в Липецкой области вспыхнул обувной магазин. Пожар случился в Грязях по улице Урицкого. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте работали 5 спасательных расчетов и 2 добровольца. Несмотря на их усилия, огонь повредил межэтажное пере-крытие и внутреннюю отделку помещений на площади 60 кв.м.

В тот же день в поселке Лев Толстой загорелся грузовик МАН. С пламенем боролось 1 пожарное отделение. Пострадал двигатель фуры и проводка. В Липецке в домах по улице Сергея Казьмина и проспекту Победы подгорела пища. К счастью, никто из жильцов не пострадал. А в десятиэтажке по бульвару Есенина горели отходы в мусоропроводе.

Напомним, в случае происшествия звонить по номеру «112».