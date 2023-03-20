Управляющая компания Липецка заплатит 250 тысяч рублей за воду и мусор в подъезде дома

В Липецке оштрафовали управляющую компанию Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на 250 тысяч рублей оштрафовали управляющую компанию, ответственную за дом №45 по улице 9 микрорайон. Сотрудники Госжилинспекции выявили многочисленные нарушения.

Так, в подъезде №2 на полу стояла вода, валялся бытовой и строительный мусор. В подвал специалистам пришлось спускаться на ощупь - свет не горел. На потолке и стенах присутствовал конденсат. В подвале не было продухов – их заложили кирпичом, пояснили в пресс-службе регионального ГЖИ. На полу общего коридора первого этажа влажно. Там просело напольное покрытие.

На управляющую компанию завели дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Суд назначил организации штраф в 250 тысяч рублей.