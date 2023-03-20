24 многоэтажки и лицей отремонтировала Липецкая область в Мариуполе

Липецкая область отремонтировала в Мариуполе лицей и 24 многоэтажки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Липецкая область отремонтировала в Мариуполе 24 многоэтажки. Строители также завершили работы в техническом лицее. Президент РФ Владимир Путин оценил вклад региона в восстановлении города, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.

Всего липецкие специалисты курируют более 30 объектов – 27 домов, школу, детский сад и лицей. В трех многоэтажках строители монтируют окна и внедряют инженерные системы. Жилые дома восстановят к июню.

В школе рабочие заменили окна и наладили отопление. На данный момент специалисты чинят крышу. В детсаду ремонтируют инженерные сети, кровлю и окна.

Напомним, из Ельца в зону СВО отправили три машины с гуманитарной помощью. Жители собрали одежду и подарки в детдома и интернаты Донбасса. Бойцам передали маскировочные сети, запчасти, генераторы и продукты.