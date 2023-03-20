Свет отключили 23 организациям Липецкой области за долги в 14 миллионов рублей

В Липецкой области 23 организациям отключили свет за долги в 14 миллионов рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области энергетики отключили свет 23 организациям за долги на 14 миллионов рублей. О последствиях за неуплату предупредили заранее, однако предприятия так и не погасили задолженность.

Всего в должниках числились 695 организаций. По счетам за электричество накопилась общая сумма более 182 миллионов. 93% юрлиц все же заплатили, чтобы избежать крайних мер, сообщает пресс-служба ЛЭСК / НОВИТЭН.

Специалисты напоминают о необходимости своевременно оплачивать электроэнергию. От задолжавшей компании могут потребовать перестать тратить электричество. За нарушения юрлицу грозит штраф до 200 тысяч, а руководителю – до 100. Более того, главу организации могут отстранить на 2-3 года.

За безучетное потребление юридические лица штрафуют до 300 тысяч рублей, а ИП и начальников – до 200.