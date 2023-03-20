В Липецке 31-летний мужчина до смерти избил любовницу в квартире на Советской

В Липецке изверг до смерти избил сожительницу Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке на 31-летнего мужчину, который до смерти избил любовницу, завели уголовное дело. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По данным следствия, 16 марта пьяный липчанин избил сожительницу в квартире дома по улице Советская. Он наносил удары кулаками, в том числе по голове. От травм 47-летняя несчастная скончалась.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, изверга заключили под стражу. Его неоднократно судили за преступления против собственности и половой неприкосновенности. Проводятся следственные действия и судебные экспертизы. Расследование продолжается.

Напомним, в Грязинском районе в подвале дома полицейские нашли теплицу с коноплей. Сотрудники наркоконтроля изъяли почти 270 граммов марихуаны. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.