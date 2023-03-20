Липчане смогут пожаловаться на задержку зарплат руководителям СК и Трудинспекции 22 марта

Жители Липецкой области смогут пожаловаться на задержку зарплат руководителям СУ СК и Трудинспекции Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 22 марта, руководитель СУ СК по Липецкой области Евгений Шаповалов и представитель региональной Трудинспекции проведут прием граждан. Встреча пройдет в областном центре с 10 до 12 часов на улице Гагарина, 72. Липчане смогут пожаловаться на задержку зарплат и другие нарушения Трудового кодекса.

Территориальные следственные отделы подключат к видеоконференции. Жители районов смогут сообщить о нарушениях или задать вопрос онлайн, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Чтобы записаться на прием, звоните в будние дни с 9 утра до 6 вечера по номеру: 8 (4742) 35-88-30.

В 2022 году в регионе завели 28 уголовных дел за задержку зарплаты более двух месяцев, 19 – уже расследовали. Троих работодателей осудили, остальные выплатили долги по ЗП.