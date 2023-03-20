Под Липецком курьеры по доставке продуктов потерпели бедствие на реке Воронеж Фото: Юлия КЛЮЕВА

В воскресенье 19 марта в Липецком районе курьеры потерпели бедствие на реке Воронеж. Сигнал о помощи поступил в службу «112» от парней 17 и 23 лет. Они сообщили, что прокололи резиновую лодку, на которой везли продукты на базу отдыха.

Липчанам удалось выбраться на сухой островок среди воды. Оказавшись в относительной безопасности, они позвонили спасателям. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, к ним на помощь прибыла дежурная смена маневренной поисково-спасательной службы. Они пересадили молодых людей в лодку и доставили на берег.

Напомним, в случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.