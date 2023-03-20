Полиция ищет мужчин, которые ходят по подъездам и дергают двери квартир на Свиридова в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке жалуются на группу мужчин, которые проникают в подъезды и дергают двери квартир. Странных незнакомцев заметили жители улицы Свиридова. Отдел полиции №7 начал проверку по данному факту.

По словам липчан, трое мужчин ходят по этажам, дергают двери тамбуров и квартир. Они попали в объектив камер видеонаблюдения. В кадре злодеи стоят возле подъезда. Убедившись, что рядом никого нет, один из них со всей силы дернул дверь. Остальные вслед за ним вошли внутрь.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские пытаются установить личность неизвестных. Пока заявлений от жильцов или управляющих компаний в органы не поступало.

Свидетелей произошедшего просят сообщить об этом в отдел полиции №7 по номеру 45-15-62, либо позвонить по телефону 02.