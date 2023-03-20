Питьевую воду отключат в школах и на 86 улицах Сокола в Липецке 21 и 22 марта

С 21 на 22 марта питьевую воду отключат в школах и на 86 улицах Сокола в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 21 на 22 марта в Липецке отключат питьевую воду в школах и на 86 улицах Сокола. Специалисты водоканала будут промывать трубопровод. Краны пересохнут 21 марта в 11 вечера. Отключение продлится весь следующий день – до 9 вечера 22 марта.

Без холодной воды останутся жители домов по адресам: площади Заводская 1, 1/1, 1е, 1к, 1д, 1л, 9в, 9а/1, 9а, 9, 9/1, 15, 3/3, 3/4, 3/2, 13, 13а, 2, 3а, 2б, 3б, 3б/1; Константиновой 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4; улицы Дружбы, 1а/2, 1а/1, 1а, 32; Франко 2, 3, 4, 6, 8; Курако 1, 1а, 2, 3; Челюскинцев 1, 2, 3, 4; 40 лет Октября, 41а, 39а, 43, 45, 47, 41, 39, 37, 37а, 35, 33, 33а, 31, 33б, 31б, 29, 29а, 27, 10а, 25, 23а, 23, 21б, 21, 19а, 15, 6, 13, 11, 7, 5, 3, 1а, 1, 4, 2; Кутузова 1, 2, 3, 5; Ушинского 21а, 21, 23, 80, 82, 78, 76, 60, 58, 56, 54, 19, 9/2, 9/1, 9, 17/2, 17/1, 17б, 15/1, 15, 13, 11, 40, 30, 32, 26, 24, 28, 22, 20, 18, 43, 5а, 7, 16, 5, 14, 12, 10б, 10в, 10а, 10, 8г, 8д, 8, 8/1, 6, 6а, 6б, 3, 6, 4, 1, 2, 1а, 2а; Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 1а, 11, 13, 12, 14а; Аксакова, 1, 2, 3, 4, 6, 7; Смыслова 1, 3, 4; Брюллова,7а; Мамина- Сибиряка 2, 4, 1а; Пожарского, 1а; Тамбовская 1, 6; Шоссейная, 2; Тамбов-Орел (301 км. АЗС Газпром); Бородинская, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 72, 74, 76 и переулок Больничный 1, 2, 3, 4.

Холодную воду также отключат в частном секторе на улицах Курчатова, Белорусская, Брюллова, Бардина, Курская, Доменщиков, Тульская, Шоссейная, Водная, Демьяна Бедного, Минина, Пожарского, Лавочкина, Мешкова, Франко, Карбышева, Бородинская, Стасова, Литейная, Арсеньева, Васнецова, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Хабарова, Былинная, Кочеткова, Брусничная; Третьякова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова, Свердлова, Сафонова, Энтузиастов, Высокая, Патриса Лумумбы, 1-ая Либкнехта, 2-ая Либкнехта, Ковалева, Производственная, Восточная, Гражданская, Северная, Свободный Сокол, Репина, Вильямса, Пархоменко, Добролюбова, Булавина, Цементников, Известковая, Энгельса, Клары Цеткин, Баумана и в переулках Курчатова, Теплый, Чугунный, Ракетный, Болотникова, Ермака, Полтавский, Свободный.

Машина с водой приедет на две точки: Ушинского, 10 и 40 лет Октября, 41а. Также ее будут разводить по заявкам жильцов.

После включения вода из крана может течь мутной, предупреждает пресс-служба «РВК-Липецк». За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.