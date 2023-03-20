Капитальный ремонт 24 домов начали подрядчики в Липецкой области

В Липецкой области подрядчики приступили к капитальному ремонту 24 домов
Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области
В Липецкой области подрядчики начали капитальный ремонт 24 домов. В большинстве многоэтажек строители меняют инженерные сети. Этот вид работ не зависит от погоды.
Во время ремонта отопления специалисты не отключают горячую воду – батареи в квартирах остаются теплыми. Также на десяти домах рабочие восстанавливают скатные крыши, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2023 году в Липецкой области планируют отремонтировать 208 многоэтажек. При этом, замена инженерных сетей ждет около половины домов. Отопление обновят в 52 постройках, системы холодной воды и горячей воды – в 67 и 44 соответственно. Канализацию отремонтируют в 64 многоэтажках, электричество – в 48, а газоснабжение – в 26.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин отметил вклад региона в восстановлении Мариуполя. Липецкие строители отремонтировали в городе 24 дома.