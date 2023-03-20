Капитальный ремонт 24 домов начали подрядчики в Липецкой области

В Липецкой области подрядчики приступили к капитальному ремонту 24 домов Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области подрядчики начали капитальный ремонт 24 домов. В большинстве многоэтажек строители меняют инженерные сети. Этот вид работ не зависит от погоды.

Во время ремонта отопления специалисты не отключают горячую воду – батареи в квартирах остаются теплыми. Также на десяти домах рабочие восстанавливают скатные крыши, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2023 году в Липецкой области планируют отремонтировать 208 многоэтажек. При этом, замена инженерных сетей ждет около половины домов. Отопление обновят в 52 постройках, системы холодной воды и горячей воды – в 67 и 44 соответственно. Канализацию отремонтируют в 64 многоэтажках, электричество – в 48, а газоснабжение – в 26.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин отметил вклад региона в восстановлении Мариуполя. Липецкие строители отремонтировали в городе 24 дома.