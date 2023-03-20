В соборе Липецка выставили Часть Ризы Господа Иисуса Христа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в Христо-Рождественском кафедральном соборе выставили величайшую святыню – Часть Ризы Господа Иисуса Христа. Липчане и гости города смогут поклониться ковчегу с панагией до 26 марта.

Как сообщили на официальной странице Христо-Рождественского кафедрального собора Липецка, частицу Ризы Господней обнаружили в конце 2003 года в фондах Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. До этого время ее считали утраченной в годы революции.

В 2004 году святыню передали Русской Православной Церкви. Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл преподнес панагию с частью Ризы в дар архимандриту Дионисию. Он же завещал после своей кончины передать святыню на тот момент первому викарию Патриарха Московского и всея Руси Митрополиту Истринскому Арсению. Ныне он является Митрополитом Липецким и Задонским.