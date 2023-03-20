Депутат Липецкого облсовета спел под гитару в затопленной фекалиями ванной Фото: принтскрин видео.

В Липецке 19 марта в квартире депутата облсовета Александра Ушакова произошел неприятный коммунальный инцидент. Из ванны и раковины верхом пошла грязная вода, а из унитаза – фекалии. Этим содержимым залило не только ванную комнату, но и пол в коридоре. Липчанин воспринял проблему с юмором – взял гитару и начал петь.

- После 40 минут дозвона до аварийной службы, нашу заявку приняли, - написал в соцсетях депутат. - Необходимо отметить, что коммунальщики по заявке приехали оперативно. Тем не менее с момента старта бесконечного потока, да простит меня общественность, фекалий со всего дома прошло больше часа!

К счастью, переделывать ремонт липчанину не придется. Серьезно пострадали только вещи, которыми жильцы пытались остановить потоп. По словам Александра Ушакова, сотрудники аварийной службы временно убрали заглушку.

- Засор произошел на внутридомовых сетях, - прокомментировали lipetsk.kp.ru в пресс-службе РВК-Липецк. – Это зона ответственности управляющей компании.

В организации напомнили, что бригады ежедневно устраняют от 15 до 25 засоров на сетях. Чаще всего из канализации достают тряпки и влажные салфетки Специалисты просят жильцов не смывать в унитаз что-либо, кроме водорастворимой туалетной бумаги.