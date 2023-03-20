Туман видимостью менее 500 метров ожидают в Липецке вечером 20 марта

Вечером 20 марта в Липецке ожидают туман видимостью менее 500 метров Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером этого понедельника, 20 марта, в Липецке ожидают туман. Синоптики обещают атмосферное явление в ближайшие 2-4 часа. Спасатели предупреждают жителей о видимости менее 500 метров. Туман сохранится и ночью 21 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожанам напоминают о правилах безопасности во время непогоды. Водителям не стоит превышать скорость. Пешеходов просят внимательнее переходить дорогу.

Если возникла чрезвычайная ситуация, звоните в службы спасения по номерам: «01» – для стационарных телефонов, «101» и «112» – для мобильных.

Напомним, 19 марта сотрудники доставки прокололи резиновую лодку на реке Воронеж. Курьеры везли продукты на базу отдыха. Липчане смогли добраться до сухого островка и позвонить спасателям.