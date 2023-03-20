Яйца, овощи и фрукты больше всего подорожали за февраль в Липецкой области

С февраля в Липецкой области больше всего подорожали яйца, овощи и фрукты Фото: Алина ПАЛАГИНА

За февраль в Липецкой области больше всего подорожали яйца – на 11%, овощи – 8% и фрукты – 6%. По данным Липецкстата, цены на продукты за месяц выросли примерно на 0,5%, а с декабря прошлого года – 1,5%. Также поднялась стоимость консервов из фруктов и ягод на 3%, сахара, масла, рыбных продуктов и овощных консервов – 1%.

За февраль в регионе подешевели мясо, сладости, мороженое, макароны, крупа и мука – от 1 до 3%, а также алкоголь – полпроцента. Кроме того, цены снизились на непродовольственные товары на 0,7%.

Автомобильные шины подешевели на 12%. Цены на технику уменьшились на 2-3% – компьютеры, телефоны, телевизоры и радио. Стройматериалы, спортинвентарь, бытовая химия, иномарки стали дешевле на 1%.Цены на садовый инвентарь, наоборот, подорожали на 3%, а спички, газеты и журналы – 1%.

Также в феврале выросли цены в сфере услуг – 0,8%. Заметнее всего подорожала оплата проезда в городских автобусах – 11%, межгород – 6%. Более того, банки повысили комиссию за перевод денег на 4%.