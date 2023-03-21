Досрочный этап ЕГЭ-2023 начали сдавать школьники Липецкой области

В Липецкой области начался досрочный период ЕГЭ-2023 Фото: Алина ПАЛАГИНА

В понедельник, 20 марта, в Липецкой области начался досрочный этап ЕГЭ-2023. Он продлится до 19 апреля. 11-классники уже написали экзамены по географии и литературе в областной Кадетской школе.

Однако в основном заявления на досрочный период подали выпускники прошлых лет, сообщает пресс-служба регионального управления образования и науки. В этом году заявки поступили от 79 юных липчан.

В регионе в состав экзаменационной комиссии вошли 114 человек, а состав предметной обновили на 14%. Как и в прошлые годы, в аудиториях работает онлайн наблюдение.

Напомним, заявления в первый класс липецкие школы начнут принимать с 1 апреля. Родители могут заранее заполнить анкету на Госуслугах. На портале будет возможность посмотреть количество свободных мест и отправить заявку сразу в несколько школ.