Бывшего полицейского из Липецкой области осудят за взятку от бизнесменов в 800 тысяч

Бывшего полицейского осудят за взятку от предпринимателей в 800 тысяч Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области осудят бывшего полицейского за взятку в 800 тысяч рублей. Обвиняемый возглавлял отделение экономической безопасности и противодействия коррупции в Чаплыгинском районе. Экс-начальник получил деньги от трех бизнесменов в марте прошлого года.

За 800 тысяч бывший правоохранитель пообещал предпринимателям покровительство. Липчанин проверял бизнесменов на контрафакт. Однако за вознаграждение обязался закрыть глаза на нарушения и не отправлять запчасти на исследование. Обвиняемый предложил еще одну услугу – не привлекать к уголовной ответственности за чужой товарный знак.

Предпринимателям не понравились такие требования. Они заявили в правоохранительные органы.

– Подразделением собственной безопасности УМВД России по Липецкой области установлена причастность сотрудника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в получении взятки, – сообщили КП в пресс-службе регионального УМВД. – Сотрудник уволен из ОВД по отрицательным основаниям.

Майора полиции задержали во время передачи взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Бывший руководитель вину не признал. Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.