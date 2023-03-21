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НовостиПроисшествия21 марта 2023 8:56

17-летний подросток украл из гаража под Липецком инструменты на 60 тысяч рублей

Парень похитил сварочный аппарат, строительный миксер, колеса зимней резины с дисками
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Полицейские вычислили подозреваемого в краже инструментов

Полицейские вычислили подозреваемого в краже инструментов

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области подросток украл из гараж у строящегося дома инструменты. В отдел полиции по Грязинскому району обратился 45-летний мужчина. Он заявил, что у него пропали сварочный аппарат, сварочная маска, шуруповерт, строительный миксер, болгарки, 4 колеса зимней резины с литыми дисками, мойки высокого давления, огнетушитель, удлинитель и электрический чайник. Сумма ущерба – 60 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили негодяя. Подозреваемый – 17-летний житель Грязей. Парень пояснил, что в тот день проходил мимо строящегося дома. Его приманил гараж без кровли – он залез на крышу и, оторвав деревянную обрешетку, спустился внутрь.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.